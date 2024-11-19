Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize\'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'de çöken istinat duvarı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Heyelan anı kamerada.

19.11.2024 16:39
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Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı heyelan güvenlik kameralarına yansıdı.

Çayeli Merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 06.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte oturan Yakup Bayraktar'ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı. Heyelan çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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