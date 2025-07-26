Rize\'de Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yavuz köyünde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (47) idaresindeki 53 AAZ 312 plakalı panelvan minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma Kambur (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü A.K. ile M. A. K. (14) ve İ. K. (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE