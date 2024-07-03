Rize'de silahlı kavgada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi - Son Dakika
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Rize'de silahlı kavgada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

Rize'de dün meydanda gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz son yolculuğuna uğurlandı.

03.07.2024 23:58
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Rize'de silahlı kavgada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

RİZE - Rize'de dün meydanda gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz son yolculuğuna uğurlandı.

Dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana silahlı kavgada hayatını kaybeden 53 yaşındaki eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz Ardeşen Merkez Camii'nde öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de silahlı kavgada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi - Son Dakika

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