Rize'de tartıştığı kişi silahla öldüren şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Rize'de tartıştığı kişi silahla öldüren şahıs jandarma tarafından yakalandı

Rize\'de tartıştığı kişi silahla öldüren şahıs jandarma tarafından yakalandı

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşanan olayda, C.K. ile Orhan Kork arasında çıkan tartışmanın ardından C.K., silahla Kork'u vurarak öldürdü. C.K. ve arkadaşı S.C.K. olay yerinden kaçarken, Jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.

24.04.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Rize'de tartıştığı kişi silahla öldürdükten sonra kaçan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde saat 21.00 sıralarında C.K. (21) ile Orhan Kork ile aralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından C.K., belinden çıkarttığı silahla Kork'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Kork, vücuduna isabet eden 7 kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kork'u vuran C.K. ise olay yerinden arkadaşı S.C.K. (21) ile birlikte araçla bölgeden kaçtı. Olayının öğrenilmesini ardından şüphelilerin kaçma ihtimali olan güzergahlara ve gidebilecekleri yerlere Jandarma Devriyeleri, JASAT ve İstihbarat Timleri görevlendirildi. Sınır Kapılarına, komşu il güvenlik birimlerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik bilgiler verildi. Yapılan araştırma sonucu kaçan araç Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde görüldü. Jandarma devriyesini fark eden şahıslar araçla Yüksekköy istikametine doğru kaçmaya çalıştı. 2 kilometre takip sonrası iki şahıs araçtan inerek kaçmaya çalıştılar. Kaçan iki şahıs Jandarma devriye personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de tartıştığı kişi silahla öldüren şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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