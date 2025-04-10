Rize\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Rize'de 15 şüpheli şahsa yönelik gerçekleşen operasyonlarda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları'na yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 ekip, 1 narkotik dedektör köpeği ve personeli olmak üzere toplamda 68 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak toplam 15 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 124,76 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 101,18 gram esrar maddesi, 7,78 gram metamfetamin maddesi, 17 adet hint keneviri ve 13 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonda şahısların tamamı yakalanarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından adli işlem yapıldı.

Şüpheli şahıslardan 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4'ü Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'i ise çıkarıldıkları Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - RİZE