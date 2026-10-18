Rize merkezde yolcu minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Rize'de şehir içi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Rize merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 53 M 0940 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Cihan Erkan yönetimindeki 53 ADP 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cihan Erkan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.