Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermiyle polis ekiplerince yakalandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 7 ayrı suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. - SAKARYA