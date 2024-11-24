Rumeli Hisarı\'nda Denize Düşen İki Kişi

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Rumeli Hisarı kaybolan iki kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer Rumeli Hisarı'nda balık tutarken denize düşen ve arkasından onu kurtarmak için atlayıp gözden kaybolan iki kişinin düşme anları ortaya çıktı.

İddiaya göre dün gece saatlerinde bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. İki arkadaşın denize düşme anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybeden ve denize düşen kişinin arkasından arkadaşının denize atladığı anlar görülüyor.