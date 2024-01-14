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Rumeli Hisarı'nda ev sahibi kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen gençlere saldırdı - Son Dakika
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Rumeli Hisarı'nda ev sahibi kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen gençlere saldırdı

Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Rumeli Hisarı\'nda ev sahibi kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen gençlere saldırdı
14.01.2024 - 09:59,
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Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın" diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye çıkardılar.

Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat arttırarak 15 TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

"Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı

Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, "evimden çıkacaksın" diye bağırdı. Bu sıradan kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Gençler bir grup tehdit etti iddiası

Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Sarıyer, Rumeli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rumeli Hisarı'nda ev sahibi kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen gençlere saldırdı - Son Dakika


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