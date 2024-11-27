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Rus Uçağına Hızlı Müdahale

ARFF ekipleri, motoru yanan Rus uçağına anında müdahalede bulunarak yolcuları kurtardı.

27.11.2024 23:49
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ARFF ekiplerinin, yanan Rus uçağına anında müdahalesi kamerada

Motoru yanan Rus uçağına ARFF kısa sürede müdahale etti

Motoru yanan Rus uçağının söndürme görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - İnişi sırasında motoru alev alan Rus Azimuth Havayolları'nın Soçi Antalya seferini yapan uçağına kısa sürede müdahale ederek yangını söndüren ve yolcuları tahliye eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi ARFF ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri ortaya çıktı. ARFF ekiplerinin yanan Rus uçağına kısa sürede müdahale etmesi oluşabilecek bir faciayı önledi .

Rus Azimuth Havayolları'nın Soçi Antalya seferini yapan Sukhoi SuperJet 100-95LR tipi uçağı, Antalya'ya inişte motorunda yangın çıkmış, uçaktaki 79 yolcu başarıyla tahliye edilmişti. ARFF ekipleri uçağa anında müdahalede bulunarak yangının büyümesine engel olmuştu.

Dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından işletilen havalimanlarında görev yapan Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, aldıkları eğitimlerle dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. 2023 yılında tüm havalimanlarında birçok tatbikat gerçekleştiren ARFF ekipleri, bu tatbikatlar ve aldıkları eğitimlerle 24 saat acil durumlara karşı göreve hazır bekliyor.

ARFF, havalimanları ve yakın çevrelerinde meydana gelebilecek uçak kaza-kırım ve yangınlarına, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatınca belirlenen standart ve önerilen uygulamalar çerçevesinde müdahalede bulunuyor. İnsan hayatını kurtarmayı birinci amaç edinen ARFF ekipleri, havalimanlarında bulunan bina ve tesislerde çıkabilecek yangınlara kısa süre içerisinde müdahale ederek maddi-manevi kayıpları önleyerek veya asgari seviyeye indirerek, yangından korunma konusunda alınacak tedbirler ile yapılacak işleri belirliyor.

2002 yılında DHMİ ARFF filosunda 280 adet yangınla mücadele aracı bulunurken, 2024'de araç sayısı 521'e yükseldi. 2012'de havalimanlarında 750 ARFF memuru görev yaparken 2024 yılında bu sayı 1.800'ü geçti. ARFF ekipleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın standart ve önerileri doğrultusunda sürekli eğitimden geçiyor. ARFF ekipleri, uluslararası standartların üzerinde aldıkları eğitim ve sahip oldukları ileri teknoloji ürünü araç filolarıyla dünyanın en iyi ekipleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: İHA

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