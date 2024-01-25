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Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını 22 kez bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını 22 kez bıçaklayarak öldürdü

Rusya'da 26 yaşındaki cinsel içerik üreticisi Anastasia Grishman, kocası Dmitry Khamlovsky tarafından 22 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından karısının sosyal medya hesabını yöneterek ölümünü saklamaya çalışan Dmitry, polise ilk başta karısının kendisini öldürmesini istediğini iddia etti. Ancak daha sonra, karısının internet üzerinden cinsel içerikli görüntüler satmasından dolayı kıskançlık krizine girdiğini ve bu yüzden onu öldürdüğünü itiraf etti.

Rusya\'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını 22 kez bıçaklayarak öldürdü
25.01.2024 - 13:06,
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Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını bıçak darbesi ile öldürdü. Katil koca, karısının öldüğü ortaya çıkmaması için, karısının telefonuna gelen mesajlara cevap verip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

22 KEZBIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

26 yaşındaki cinsel içerik üreticisi Anastasia Grishman, St. Petersburg, Rusya'da yaşadığı apartman dairesinde kocası 24 yaşındaki kocası Dmitry Khamlovsky tarafından 22 kez bıçaklanarak öldürüldü. Uzun süre haber alamayan bir arkadaşının polise haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, Anastasia'nın parçalanmış cesedini banyo küvetinde buldu.

KISKANÇLIKTAN DOLAYI KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli olarak gözaltına alınan Dmitry, ilk önce polise karısının ruhsal problemleri olduğunu ve kendisine "Beni öldürmeni istiyorum" dediği için eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra karısının internet üzerinden sattığı cinsel içerikli görüntüler nedeniyle kıskançlık krizine girdiği için eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

CESEDİ BANYO KÜVETİNE ATTI

Dmitry, 24 yaşındaki, polise karısını yatak odasında sırtüstü yattığı sırada bıçakladığını daha sonra cesedi banyo küvetine attığını söyledi.

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü

8 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Mahkeme, olayın "daha önce yaşanan kıskançlık temelli birden fazla aile çatışmasının kaynaklandığını " belirtti ve kocaya 8 yıl hapis cezası verdi. TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesi olan Anastasia, aynı zamanda bir dövme sanatçısı olarak da kariyere sahipti.

Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR (5)
  • Kamuran Sertkaya: kesin bu adamda türk kanı var Yanıtla 21 48
  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR: Rus öldürürse Türk kanı var. Mülteciler öldürürse... bu araplar zaten böyle defolsun gitsinler. Hepsi ölsün..... ya varya siz az değilsiniz. 21 40
  • Bekir DEMİRİ: Bi zahmet kıskansın artık Yanıtla 2 43
  • İmat Mustafa ELBABA: Öldürme, boşa. Öldürme, terk et. Öldürme, ayrıl. Ölen haksız da olsa öldüğüyle kalıyor. Öldüren hapisti, vicdan azabı, pişmanlık derken hayatı kayıyor. Yanıtla 3 36
  • Oktay KUŞÇU: Biz de olsa müebbet yer ama 2 sene sonra hapisten çıkar :D Yanıtla 3 26

Rusya, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını 22 kez bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da kıskanç koca, internette cinsel içerikli görüntüler satan karısını 22 kez bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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