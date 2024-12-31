Sabit Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sabit Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Video İzle

Erzurum'da hayatını kaybeden öğretmen Sabit Bülbül, Konya'da cenaze namazıyla defnedildi.

31.12.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabit öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Erzurum'da kendisinden haber alınmayan ve 2 gün sonra aracı Aşkale ilçesinde terk edilmiş olarak bulunan ve yapılan aramada cansız bedeni Karasu'dan çıkarılan öğretmen Sabit Bülbül'ün cenazesi memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde İmam-Hatip Ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Erzurum İl Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sabit Bülbül'ün otomobili kaybolduktan iki gün sonra Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde arazide terk edilmiş halde bulundu. Dalgıçların da bulunduğu ekiplerin Karasu Mahallesi ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca yaptığı aramada öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni dalgıçlar tarafından Karasu'da bulundu. Sabit Bülbül'ün cenazesi Erzurum'dan memleketi Konya'ya gönderildi. Sabit Bülbül için merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığında ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sabit öğretmenin cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, 3-sayfa, Eğitim, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sabit Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
19:07 Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim’e akın etti Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
06:46 Güney Kore’de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı
04:45 Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 20:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sabit Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.