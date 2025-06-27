Safranbolu'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Safranbolu'da kaza: 1 yaralı

Safranbolu\'da kaza: 1 yaralı
27.06.2025 12:56
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilde bir kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Hasan Misoğlu idaresindeki 78 SG 373 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otomobildeki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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