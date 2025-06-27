Safranbolu\'da kaza: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Hasan Misoğlu idaresindeki 78 SG 373 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otomobildeki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK