Safranbolu\'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Safranbolu- Bartın karayolu Beştepeler mevkiindeki mesire alanında meydana geldi. Park halindeki 81 ED 307 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, maddi hasarın oluştuğu araç kullanılamaz hale geldi. - KARABÜK