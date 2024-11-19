Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Safranbolu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

19.11.2024 19:05
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yapılan operasyonda, 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 adet sentetik ecza hap, 1,95 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, birer adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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