Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, 35,05 gram bonzai, birer adet sigara sarma kağıdı ve esrar öğütücü aparat, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Bir şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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