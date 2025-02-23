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Sağlık Çalışanları Kanyona Uçtu

Sağlık Çalışanları Kanyona Uçtu

Safranbolu'da sağlık çalışanlarının bulunduğu araç, buzlu yolda kanyona düştü; 3 yaralı kurtarıldı.

23.02.2025 15:36
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nöbetten çıkan ve içerisinde 3 sağlık çalışanının bulunduğu otomobil, buzla kaplı yoldan çıkarak 30 mtre yükseklikten Tokatlı kanyonuna uçtu.

İhbar üzerine bölgeye hızlıca AFAD, UMKE, İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Hatlarla kanyona inen AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kanyondan ters dönen ve suyun içinde yer alan otomobildeki 3 yaralı çıkarılırken, UMKE ekipleri ise mesai arkadaşlarının hipotermiye girmemesi için ateş yakıp, vücutlarını ovalayıp falyoya sardı. Zorlu doğa şartları altından botla kanyondan alınan 3 yaralı daha sonra sedye ile taşınarak bölgeden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Gayzebaşı köyünde meydana geldi. Eflani ilçesinde görevli olan ve sabah nöbetten çıkan sağlık çalışanı Ekrem Şahin 78 BU 010 plakalı otomobili ile beraberinde diğer sağlık çalışanları İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu alarak Safranbolu ilçesine doğru yola çıktı. Aşağı Danaköy mevkiinden Gayzebaşı köyüne inen 3 sağlık çalışanının bulunduğu otomobil, yolun aşırı buzlu olmasından dolayı yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Tokatlı kanyonuna uçtu. Bir şahsın kazayı görmesi üzerine durumu 112 acil servisine bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk etti.

AFAD ekipleri halatla kanyona inerken, İtfaye ve UMKE ekipleri ise engebeli arazinden olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kanyon içinde ters dönen otomobilden çıkarılan Ekrem Şahin, İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu'nu hipotermiye girmemesi için folyoya saran ekipleri daha sonra bulundukları yere ateş yakıp, elleri ile de vücutlarını ovalayarak vücut ısılarını dengelemeye çalıştı. Bazı UMKE çalışanların yüzerek geçtiği bölgeye halatla indirilen bot ile yaralılar tek tek ikinci bir noktaya taşındı. Burada da yakılan ateş ile ısındırılan yaralılar daha sonra zorlu engebeli arazide ambulanslara kadar taşındı. 3 yaralı sağlık çalışanı ambulanslara Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayı gören Kamil Akmaz, park ettiği aracına bakmak için aşağıya indiğini söyleyerek, "Araç Danaköy tarafından geliyordu. Yolda buz vardı ve duramayınca kayarak, kanyona dereye uçtu. Benim gözümün önünde olunca hemen arayıp yardım istedim" dedi.

Kaza sonrası Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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