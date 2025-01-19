Sahara Geçidi\'nde Kar Engeli

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Sahara geçidinde yoğun kar tipi ulaşıma engel oldu

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Şavşat- Ardahan yolu üzerindeki Sahara Geçidi, taşıt trafiğine geçici olarak kapandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü üyeleri yetişti.

Yoğun kar yağışı ve tipi, Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Geçidi'nde etkili oldu. Yol, kar tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanırken, yolda mahsur kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolcu otobüsü ve özel araçların bulunduğu bölgeye, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri ulaştı.

Ekipler, arazili araçlarla bölgede müdahale ederek kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, offroad ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam edeceği ve hava koşullarının zorlayıcı olabileceği uyarısında bulundu.