Sahil Güvenlik botu beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hastayı Gökçeada'dan aldı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik botu beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hastayı Gökçeada'dan aldı

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Sahil Güvenlik botu beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hastayı Gökçeada\'dan aldı
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Beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hasta, Gökçeada'dan Sahil Güvenlik botuyla Kabatepe Feribot İskelesi'ne ulaştırıldı. İskelede hazır bekleyen ambulansla sağ ve bilinci açık halde alınan hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki E.O. Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde 4 gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine beyin kanaması şüphesiyle hasta E.O'nun Sahil Güvenlik botu 'TCSG-91' ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gökçeada'dan Kabatepe Feribot İskelesi'ne Sahil Güvenlik Botu ile getirilen hasta iskelede bekleyen ambulansla sağ ve bilinci açık şekilde alındı.

Hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik botu beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hastayı Gökçeada'dan aldı - Son Dakika
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