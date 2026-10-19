Sahil Güvenlik botu beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki hastayı Gökçeada\'dan aldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde beyin kanaması şüphesiyle 77 yaşındaki E.O. Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde 4 gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine beyin kanaması şüphesiyle hasta E.O'nun Sahil Güvenlik botu 'TCSG-91' ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gökçeada'dan Kabatepe Feribot İskelesi'ne Sahil Güvenlik Botu ile getirilen hasta iskelede bekleyen ambulansla sağ ve bilinci açık şekilde alındı.

Hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.