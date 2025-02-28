Sahte Alkol Operasyonu: 98 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 4 ilde imal ettikleri sahte alkolü 'yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle ederek ülke genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çengel-17' operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'Çengel-17' operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etil alkolün 'yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığının belirlendiğini ifade etti. Yerlikaya, "Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı." - ANKARA