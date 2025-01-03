Sahte Doktor Mağduru Gerçek Doktor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Doktor Mağduru Gerçek Doktor

Geniş Video İzle

Doktor Merve Sema Yılmaz, sahte doktor tarafından muayene edilip kalıcı izler oluştuğunu açıkladı.

03.01.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte doktora inanan gerçek doktor estetik ameliyat geçirdi, vücudunda kalıcı izler oluştu

Mağdur Doktor Merve Sema Yılmaz'ın avukatı "Doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik"

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar'da bulunan Şafak Hastanesi'nde ameliyat olan doktor Merve Sema Yılmaz'ın sahte doktor Murat Kaynak tarafından muayene edildiği iddia edildi. Muayene edilmesinin ardından ameliyat edilen Yılmaz, vücudunda kalıcı izler oluştuğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan mağdur doktorun avukatı Musa Karabacak "Doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik. Bu süreçte başka kişiler de mağdur oldu. Müvekkilim bu süreçte hem yüz binlerce lirasını hem de sağlığını kaybetti" dedi.

"Kalıcı iz ve kusur kalmıştır, yapılan operasyon sonrası kalçam ağrımaktadır"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olan müşteki Doktor Merve Sema Yılmaz, 14 Aralık 2022'de Bayrampaşa'da bulunan Vita Estetik isimli iş yerinde ameliyat olmak istediğini belirtti. Doktor Yılmaz beyanının devamında "Aynı gün bu ameliyatı Bağcılar'da bulunan Şafak Hastanesi'nde oldum. Görevli doktor Atacan Emre Koçman bu operasyonu yaptı. Doktor Murat Kaynak ise Vita Estetik isimli iş yerinin yetkilisidir. Bu operasyon sonucu popomda kalıcı iz ve kusur kalmıştır. Bu izler geçmemektedir. Bu sebeple psikolojim bozulmuştur. Yapılan operasyon sonrası kalçam ağrımaktadır. Ayrıca yapılan ikinci operasyonun masraflarını bana ödettiler. Operasyonu yapan doktor Atacan Emre Koçman ve iş yeri yetkilisi doktor Murat Kaynak hakkında şikayetçiyim" dedi.

Şikayetin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir evrakla konuya ilişkin soruşturma izni verildiği aktarıldı.

"Doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik"

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Merve Sema Yılmaz'ın avukatı Musa Karabacak "Müvekkilim doktor Merve Sema Yılmaz, Murat Kaynak'ın kendisini doktor ve uzman estetisyen olarak tanıtması üzerine ameliyata ikna oldu. Müvekkilim yağ aldırma ve kalça büyütme operasyonu için Murat Kaynak ile görüştü. Yüz yüze görüşme için şirketin Bayrampaşa'daki ofisine gitti. Şirketin aslında Vita Estetik olarak faaliyet gösterdiğini fark etti. Burada Kaynak ile yüz yüze görüşen müvekkilim, Kaynak'ın kendisini estetik cerrah olarak tanıttığını ve çıplak muayene yapıldığını söyledi. Müvekkilim daha sonra Özel Bilgi Hastanesi'nde ameliyatı yapacak olan doktor Atacan Emre Koçman ile görüştü. 13 Aralık'ta Bağcılar Şafak Hastanesi'ne yatışı yapıldı ve 14 Aralık'ta ameliyatı gerçekleştirildi. 15 Aralık'ta ise taburcu edildi. Operasyondan sonra müvekkilimin bazı bölgelerinde iltihaplanmalar meydana geldi. 2 Ocak'ta tekrar Bağcılar Şafak Hastanesi'ne yatan müvekkilim enfeksiyon tedavisinin ardından 9 Ocak'ta tekrar taburcu edildi. Müvekkilin operasyon geçirdiği bölgelerde kalıcı izler oluşması sebebiyle 18 Ekim 2023'te doktor Atacan Emre Koçman ve Murat Kaynak hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaynak'ın doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik. Uzun süredir hukuki mücadele içerisindeyiz. Soruşturma yavaş ilerliyor. Bu süreçte başka kişiler de mağdur oldu. Müvekkilim bu süreçte hem yüz binlerce lirasını hem de sağlığını kaybetti" ifadelerini kullandı.

(Mİ-SB-BA-Y)

Kaynak: İHA

Operasyon, Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Doktor Mağduru Gerçek Doktor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
15:26 Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu
15:07 Amazon’un kurucusu Bezos’un yatına gümrük memurları baskın yaptı Amazon'un kurucusu Bezos'un yatına gümrük memurları baskın yaptı
15:05 Suudi Arabistan takımları Livakovic’e de kancayı attı Suudi Arabistan takımları Livakovic'e de kancayı attı
15:01 Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
14:44 Havai fişek atılırken cama çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı Havai fişek atılırken cama çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:41 Arda Turan’ı isteyen İspanyol takımı ortaya çıktı Arda Turan'ı isteyen İspanyol takımı ortaya çıktı
14:20 Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar “Daltonlar“ suç örgütü üyesi çıktı Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 11:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sahte Doktor Mağduru Gerçek Doktor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.