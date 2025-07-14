Sahte Yatırımlar Hakkında Uyarı!

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde ülke genelinde olduğu gibi ilçede de artış gösteren "sahte yatırım fırsatları" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların özellikle teknoloji şirketlerinin ismini kullanarak sahte reklamlar ve yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları mağdur ettiği belirtildi. Polis yetkilileri, dolandırıcıların sosyal medya platformlarında yapay zeka teknikleriyle hazırladıkları sahte reklamları kullanarak teknoloji şirketleri adına yatırım çağrıları yaptığını ve bu durumun tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurguladı. Bu tür ilanların kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların, yatırım yapmadan önce mutlaka resmi ve güvenilir kaynakları teyit etmeleri, şüpheli durumları ise derhal emniyet birimlerine bildirmeleri önemle duyuruldu. Dolandırıcıların cazip görünen yüksek getirili yatırım vaatleriyle hareket ettikleri, ancak bu vaatlerin gerçeği yansıtmadığı ve amacın mağdurların paralarını ele geçirmek olduğu kaydedildi. - KÜTAHYA