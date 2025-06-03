Sakarya'da 5 Milyon TL Değerinde 100 Tabanca Ele Geçirildi

Piyasa değeri 5 milyon TL: Sakarya'da seri numarasız 100 tabanca ele geçirildi
SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
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