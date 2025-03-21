Sakarya'da Çatı Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Sakarya'da Çatı Yangını Korkuttu

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Sakarya Akyazı'da evin çatısında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü, itfaiye kontrol altına aldı.

21.03.2025 06:14
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Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin saman dolu çatı kısmında yangın çıktı. Çatının alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi. Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı. Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısı ve içerisinde bulunan samanlar zarar gördü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Çatı Yangını Korkuttu - Son Dakika

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