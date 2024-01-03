Sakarya'da çocuk parkı alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın neticesinde oyun parkı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tekeler Mahallesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İki kişinin parkın ortasında ısınmak için bir araç lastiğini yaktığı ve bu sebeple yangının çıktığı iddia edildi. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde park kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.