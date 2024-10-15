Sakarya'da DEAŞ Davası: Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Sakarya'da DEAŞ Davası: Duruşma Ertelendi

Sakarya\'da DEAŞ Davası: Duruşma Ertelendi

Sakarya'da DEAŞ yapılanmasına yönelik 26 sanık hakim karşısında, tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

15.10.2024 15:45
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Sakarya'da DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve avukat beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

DEAŞ terör örgütünün Sakarya yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlar neticesinde yakalanan 26 şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 242 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö.'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi "sözde vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilen iddianamede, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti gayesiyle iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Benim dönemimde iş yerinde namaz kılınmadı"

Açılan davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. iddianamenin özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık E.K., "Mescit diye tabir edilen iş yerini 2023 yılının Ekim ayında kapattım ve kimseye devretmedim. Benim dönemimde iş yerinde namaz kılınmadı, mescit olarak kullanılmadı. Cuma namazı kılınması, sohbet gibi faaliyetlerden ve mescit olarak kullanılmasından haberim yoktur. Örgüt içerisinde görevlendirilmem söz konusu değildir. Aleyhe tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Hiçbir örgütsel konuşma yapmadım"

Tutuklu sanık M.F., terör örgütüyle bir irtibatının olmadığını iddia ederek, "Birkaç kez denk geldiğinde cuma namazı kıldım. Zaten orası bir iş yeriydi, düzenli sohbet yoktu. Hacamat yapılırken sohbet oluyordu" diye konuştu. Tutuklu sanık D.Ö. de, "Sohbet ve örgütsel toplantılar olmadı. Hiçbir örgütsel konuşma yapmadım. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Ben hacamat için kiraladım"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Y.B. ise "Sanık E.K.'den önce de hacamat yapılıyordu. Sonra ben hacamat için kiraladım. Gelenlerin namaz kılması için bir yer yaptım. Örgüte katılma gibi bir düşüncem olmadı. Telegram adresi ve numarası bana ait değildir. Hiçbir yere öz geçmiş göndermedim, telefonum ikinci eldi, hacamat için gelenler telefonumu kullanıyordu, onlar göndermiş olabilir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine ve avukat beyanlarının alınmasına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da DEAŞ Davası: Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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