İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucundan şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine elemanları sağladıklarını, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve kaçak mescit ve medrese yapılması şeklinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz ve çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokumana el konulduğunu belirtti. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oyun oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyen 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit'in çocuğunu bulamayınca okuluna giderek ağlaması yürekleri dağladı. Polis ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçlarına karışan şebekelere düzenlediği 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı, 39 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'MAHZEN-8' operasyonlarında Agit Akan'ın liderlik ettiği suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Yaşar Demiryürek (55) isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?