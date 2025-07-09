Sakarya\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sattıkları araçları teslim etmeyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir firmaya yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şahısların işlemleri sürerken, Türkiye'nin farklı illerinden Sakarya'ya gelerek ifade veren vatandaşlar da yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali'de kurulan ve İstanbul'da da şubesi bulunan özel amaçlı araçlar üretim merkezine dün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Anlaştığı vatandaşların araçlarının içini özel dizayn yapan ve aynı zamanda araçta satan firma iddiaya göre farklı şehirlerden birçok kişiye araçlarını teslim etmedi. Araçları proforma fatura üzerinden, noter olmaksızın satış yaptığı öne sürülen firma hakkında son dönemde parasını aldığı halde araçları teslim etmediği yönünde şikayetler yapıldı. Artan şikayetler üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firmaya jandarma ekiplerince dün sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 150 jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 150 jandarma personelinin katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve belgeye el konulurken, firmanın muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve mali evraklarının da incelemeye alındığı öğrenildi. Öte yandan, firmanın mağdur ettiği iddia edilen vatandaşlar da ifade vermek üzere Sakarya'ya geldi. Soruşturma çerçevesinde 30'a yakın mağdurun ifade verdiği ve sayının ise 100'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Konu ile alakalı süreç devam ediyor.

"Aracı teslim edeceğiz diyerek sürekli oyaladılar"

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek konuya ilişkin ifade veren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Kredi çekerek araç aldığını ve sürekli oyalanarak aracının kendisine teslim edilmediğini söyleyen Adıyaman'dan gelen Muhammed Obuz isimli vatandaş, "12 Nisan 2025 tarihinde Esnaf Kefaletten kredi çekerek araç değiştirmek istedim ve bu firmaya başvurdum. Aracın bana bir hafta sonra teslim edileceğini söylediler ama teslim edilmedi. Sürekli oyaladılar. Daha sonrasında aldığım aracı teslim edemeyeceklerini, farklı bir araç vereceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Yaklaşık bir buçuk ay kadar o aracı da bekledim ve teslim alamadım. Geçtiğimiz hafta ruhsatımı, plakamı alabildim ama aracı teslim alamadım.

"Korkmayın, arkamızda devletimiz var"

Obuz, "Başlatılan operasyon ve soruşturmanın ardından ben bugün aracımı teslim alacağım. Diğer mağdurlara da sesleniyorum; korkmayın, arkamızda devletimiz var. Korkacak bir şey yok, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Ben 1 milyon 880 bin TL'e anlaşmıştım, kısmi de olsa 250 bin TL civarında bir zararım var, 3 aydır çalışamıyorum" diye konuştu.

"3 milyar TL civarında dolandırmışlar diye biliyorum"

İstanbul Sultanbeyli'den gelen bir farklı mağdur Cengiz Canbay ise "30 Ocak'tan beri mağdurum. 'Yarın, öbür gün' gel diyerek bizi oyaladılar. Dün şafak operasyonu yapılmış firmaya ve 15 kişinin gözaltına alındığı söylenildi. Ondan dolayı biz de buraya gelerek ifademizi verdik. Yaklaşık 30-40 kişiyi 3 milyar TL civarında dolandırmışlar diye biliyorum. Ben 950 bin TL ödeme yaptım, parayı da geri vermediği için 1 milyon 600 bin TL civarında bir kaybım oluştu" diye konuştu. - SAKARYA