Sakarya'da duble yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da duble yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

02.09.2024 13:02
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Sakarya'da duble yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca- Karasu yolu Küçük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca yönünde seyir halinde olan Murat G. kontrolündeki 34 TN 3489 plakalı Chevrolet marka otomobil ile Cevat Akdoğan idaresindeki 41 F 4609 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Cevat Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Murat G. ise yapılan müdahalelerin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da duble yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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