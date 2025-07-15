Sakarya'nın Kaynara ilçesinde bulunan Mobilya OSB içinde faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Mobilya OSB içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının fabrikanın depo bölümünde bulunan tahta parçalarında olduğu öğrenilirken ekipler, yangın kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Fabrika Depo Yangını - Son Dakika
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