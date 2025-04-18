Sakarya'da Fuhuş Operasyonu

Sakarya'da polis ekiplerince son bir hafta içerisinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Polis ekiplerince 12-18 Nisan tarihleri arasında şehir genelinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 7 şahsa gerekli işlemler yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikamet ise mühürlendi. - SAKARYA