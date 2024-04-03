Sakarya\'da geri dönüşüm tesisinde ölü bulundu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, kaldığı geri dönüşüm tesisinin konteynerinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Salihiye Mahallesi D140 karayolu Adapazarı-Mudurnu Yolu üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde konteynerde kalan kamyon şoförü Nurzat Turan (65), iş arkadaşları tarafından yatakta hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Turan'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken Turan'ın ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA