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Sakarya'da Güvenlik Operasyonları

Sakarya\'da Güvenlik Operasyonları

Mart ayında 2.778 şahıs yakalandı, 120 milyon TL trafik cezası kesildi. Narkotik maddeler ele geçirildi.

10.04.2025 13:38
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Sakarya'da 1-31 Mart tarihlerinde yürütülen asayiş çalışmalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildi, 120 milyon 657 bin 777 TL trafik cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son bir ayda şehirde güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Sakarya'nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bir ayda 2 bin 778 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 1-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "2 bin 778 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 5 kilo 46 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 611 gram metamfetamin, 288 adet uyuşturucu hap, 174 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 153 gram amfetamin, 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 139 gram skunk maddesi, 2 kilo 268 gram esrar, 27 kök kenevir bitkisi, 280 gram kokain, 28 gram kenevir tohumu, 12 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 TL, 371 bin 853 litre kaçak akaryakıt, 336 bin 135 adet dolu ve boş makaron, 251 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 145 adet gümrük kaçağı puro, 90 adet sigara yapım malzemesi, 347 adet kaçak sigara, 90 adet elektronik sigara, 60 kilo açık tütün, 27 adet cinsel içerikli ürün, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka, 1 tabanca susturucu, 1 adet sigara yapımında kullanılan makine, 1 kopya düzeneği, 60 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 27 kurusıkı tabanca, 404 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, 11 adet kesici alet, çalıntı; 1 kamyonet, 3 otomobil, 4 motosiklet ele geçirilmiştir" dedi.

Kesinleşmiş hapis cezası olan 367 kişi yakalandı

Aranan şahıslara ve terör örgütlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Doğan, "DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 14 organizatöre, 377 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Kumar oynatan 7 şahsa adli, oynayan 110 şahsa idari işlem yapılmış, 8 iş yeri faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam bin 441 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 367'sinin en az 5 en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 şahsa KİHBİ/UYAP sorgulaması ve 41 yabancı uyruklu şahsa ASF/İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 12 adet deniz aracı kontrol edilmiş, bin 300 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuştur, 222 bin 829 TL idari para cezası uygulanmıştır. 3 adet balıkçı gemisinde bulunan 34 bin 600 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapılmıştır, 6 şahsa yasal işlem uygulanmıştır" diye konuştu.

"120 milyon 657 bin 777 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir"

Trafik denetimleri hakkında bilgi veren Vali Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"283 bin 965 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 40 bin 81 araca yasal işlem yapılmış, 2 bin 10 araç trafikten men edilmiş, 331 sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 348 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 511 araca, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 17 araca, hatalı parktan 3 bin 92 araca cezai işlem uygulanmış, 207 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 120 milyon 657 bin 777 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Geçtiğimiz ay içerisinde de başarılı çalışmalar gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Güvenlik Operasyonları - Son Dakika

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