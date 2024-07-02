Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 503 Araç ve 159 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 503 Araç ve 159 Sürücü Trafikten Men Edildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 98 bin 419 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda 503 araç ve 159 sürücü trafikten men edildi, 46 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca, jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 28 maddi hasarlı ve 58 yaralamalı olmak üzere toplam 86 kaza yaşandı ve 94 kişi yaralandı.

02.07.2024 10:28
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Sakarya'da jandarma ekiplerinin Haziran ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 503 araç ve 159 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesi olan 5 bin 414 kilometrelik yol ağında denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Haziran ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 98 bin 419 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler neticesinde 503 araç ile 159 sürücü trafikten men edilirken 46 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyuldu. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde ise aşırı hızla seyretme, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şeride tecavüz etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı 28 maddi hasarlı, 58 yaralamalı olmak üzere toplam 86 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 94 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 503 Araç ve 159 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Trafik Denetimlerinde 503 Araç ve 159 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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