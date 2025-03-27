Sakarya\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iş yerine ve bir tıra yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA