Sakarya\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yol kesişiminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaynarca Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 AAG 017 plakalı Fiat marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı Kia marka otomobil, yol kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobillerin çarpışması ve ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA