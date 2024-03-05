Sakarya\'da Kaybolan Genç Ormanda Bulundu

MİT ve İstanbul Emniyeti, MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişiyi gözaltına aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri televizyon programlarına katılan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk olarak tespit edildi. Ayberk'in MOSSAD'a bilgi temin etmek için kamu görevlileri dahil olmak üzere bir ekip kurduğu belirlendi. Ayrıca Ayberk'in tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulunduğu ortaya çıktı.