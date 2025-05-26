Sakarya\'da Kaza: 1 Yaralı

Sakarya'da SUV tarzı araç, önündeki minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu geçişinde meydana geldi. Trafikte seyreden S.U. idaresindeki 54 AAL 535 plakalı SUV tarzı araç, önündeki C.K. idaresindeki 54 BF 338 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan A.K., araç içinde sıkıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA