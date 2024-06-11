Sakarya'da Kereste Fabrikasında Yangın

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan ve dumanları D-650 kara yolunu kaplayan fabrika yangını, 2 buçuk saat sonra söndürüldü.

Yeni Mahalle'de kereste fabrikasında kaynak tozunun yanması üzerine yangın çıktı. Karton kutuların da yanmasıyla büyüyen yangının dumanı D-650 kara yolunu kapladı. Durumun haber verilmesiyle bölgeye sağlık, polis, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 10 arazöz, 4 merdivenli araç, 1 köpük kulesi ve 37 personelle müdahale edilen yangın, 2 buçuk saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekiplerinin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçerken, yangına müdahale eden bir itfaiye erine de dumandan etkilenmesi üzerine olay yerinde müdahale edildi. - SAKARYA