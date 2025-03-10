Sakarya'da Komşu Cinayeti: 16 Yaşında Çocuk ve Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Komşu Cinayeti: 16 Yaşında Çocuk ve Baba Tutuklandı

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 16 yaşındaki O.C.Ş., komşusunu tüfekle vurup öldürdü. Baba tutuklandı.

10.03.2025 17:07
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Komşu cinayetinde 16 yaşındaki çocuk ve babası tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle komşusunu tüfekle vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme' babası ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. arasında dün alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme' babası ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Komşu Cinayeti: 16 Yaşında Çocuk ve Baba Tutuklandı - Son Dakika

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