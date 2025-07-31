Sakarya\'da Otomobil Şarampole Devrildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, anne ile iki çocuğu yaralandı.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi Akbalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. kontrolündeki 34 JL 2494 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkana araç şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, olay yerine koşarak araç içerisindeki yaralılara yardım etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan anne ile iki çocuğu yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarampole devrilen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza sebebi ile jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA