Sakarya\'da Sahte Alkol Operasyonu

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Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 820 litre yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 820 litre sahte alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerce uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58), ve G.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan arama faaliyetlerinde ise; 820 litre kaçak/sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 bin 500 gram anason aroması, 300 ML malt aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 2 adet plastik alkol numune küveti, 1 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı.