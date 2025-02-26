Sakarya'da Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Detaylar - Son Dakika
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Sakarya'da Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Detaylar

Sakarya\'da Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Detaylar

Adapazarı'nda bir adamın vurulması sonrası 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı, ikisi serbest bırakıldı.

26.02.2025 11:08
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 45 yaşındaki adamın silahla vurulması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya karışan 3 şüphelinin İstanbul'dan otomobil ile geldikleri, silahı ateşleyen şüphelinin ise başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Sakarya polisi tarafından İstanbul'da yakalanan diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

14 Ocak günü Tepekum Mahallesi Hisar Sokak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolun karşısında bulunan dükkana silahla kurşun yağdırıp olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralanarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 5 adet boş kovan incelenmek üzere merkeze götürüldü.

Polis ekipleri ince eleyip sık dokudu

Olay sonrası polis ekipleri hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Şehir merkezinde KGYS ve güvenlik kameralarıyla birlikte olayı araştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan K.E. (43), M.M.T. (37) ve N.Ç. (20)'yi tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde olayda silahı ateşleyen N.Ç.'nin başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıkarken K.E. ve M.M.T. İstanbul'da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 27 adet fişek ve 1 adet uzun namlulu silaha dönüştürücü aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Detaylar - Son Dakika

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