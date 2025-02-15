Sakarya'da Suç Grubu Çözüldü - Son Dakika
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Sakarya'da Suç Grubu Çözüldü

Sakarya\'da Suç Grubu Çözüldü

Sakarya'da jandarma, WhatsApp grubunda suç bilgilerini paylaşan 4 kişiyi yakaladı.

15.02.2025 12:46
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Sakarya'da kurdukları ve 900 üyenin bulunduğu WhatsApp grubu üzerinden şehrin bazı noktalarında kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının bilgilerini anlık paylaşıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde, grubun kurucu ve yöneticisi olan 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca grupta 150'den fazla kişinin çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu da öğrenildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurulan bir WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı bilgisini aldı. Durumun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde; 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş-dönüş istikametinde D-650 kara yolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit edildi. 900 kişinin içerisinde bulunduğu 'Kocaali- Karasu Dikkat' isimli grup, jandarmanın başarılı operasyonu ile deşifre edildi. 'Suçluyu Kayırma Suçu' çerçevesinde başlatılan operasyonda grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P. (37), grubun diğer yöneticileri; E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suçluyu Kayırma' suçu ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gruptaki 150 şahsın suç dosyası kabarık

Öte yandan, 900 kişilik üyesinin bulunan grubun 150 üyesinin de; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve çeşitli kaçakçılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şahsın ise infaza yönelik aranma kaydının olduğu da tespit edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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