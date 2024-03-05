Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şubat ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, şubat ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 672 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 44 kilo 83 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 512 gram esrar, 2 kilo 830 gram skunk, 2 kilo 543 gram metamfetamin, 187 uyuşturucu hap, 70 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 hint keneviri bitkisi, 2 gram kokain, 8 hassas terazi, 95 ruhsatsız tabanca, 54 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet, 566 değişik çap ve markalarda fişek, 3 milyon 988 bin 200 dolu makaron, 19 bin 929 kaçak emtia ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 12 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 53 şüpheli yakalanırken, 9 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 2 işyeri mühürlendi. Polis ekiplerince şubat ayı içinde en az 5 yıl en çok 15 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 246 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı - Son Dakika
Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok Yazar ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Eylem Tok Yazar'ın araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında asayiş suçları ile mücadele, terörle ve teröristle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele, düzensiz...
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü, bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde uyuşturucu suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun-Ankara karayolunda 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Şehit polis için yapılan cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda altın ve diğer kaçakçılık malzemeleri bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle çökertilen hücrede, FETÖ üyeleri ve aktif memurların bulunduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor.
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