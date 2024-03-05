Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı

Sakarya\'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.

05.03.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şubat ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, şubat ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 672 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 44 kilo 83 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 512 gram esrar, 2 kilo 830 gram skunk, 2 kilo 543 gram metamfetamin, 187 uyuşturucu hap, 70 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 hint keneviri bitkisi, 2 gram kokain, 8 hassas terazi, 95 ruhsatsız tabanca, 54 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet, 566 değişik çap ve markalarda fişek, 3 milyon 988 bin 200 dolu makaron, 19 bin 929 kaçak emtia ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 12 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 53 şüpheli yakalanırken, 9 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 2 işyeri mühürlendi. Polis ekiplerince şubat ayı içinde en az 5 yıl en çok 15 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 246 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, PKK, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Seçimler öncesi akılalmaz olay Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:56 Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya’nın Survivor All Star’a katılması hakkında konuştu Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında konuştu
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı ’Yoksun’ ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
11:47 Dünyanın en eski ekmeği Konya’dan çıktı Dünyanın en eski ekmeği Konya'dan çıktı
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 15:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 53 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement