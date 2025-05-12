Sakarya\'da Tır Kazası Yol Kapattı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya- Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi geçişinde hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü tır, yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, İ.B. (47) idaresindeki As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü 54 AEC 112 plakalı Mercedes marka tır, 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yatarak Bilecik istikametini kapattı. Yaralanın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir kapalı kalan yolda ekipler ummalı bir şekilde yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. Meydana gelen kaza bölgesi ve oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Öte yandan, tırın tavuk yemlerini Pamukova ilçesindeki bir çiftliğe götürmeye çalıştığı esnada kazaya karıştığı öğrenildi. - SAKARYA