Sakarya'da Tırla Çarpışan Kamyonet Ezildi - Son Dakika
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Sakarya'da Tırla Çarpışan Kamyonet Ezildi

Sakarya\'da Tırla Çarpışan Kamyonet Ezildi

Erenler'de tıra çarpan kamyonet adeta kağıt gibi ezildi, 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

20.02.2025 13:54
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Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında tıra arkadan çarpan kamyonet adeta kağıt gibi ezildi. Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Erenler ilçesi Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan M.K. kontrolündeki 14 ADD 097 plakalı kamyonet, ışıklarda duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanı etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, araç içerisinde sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tırla Çarpışan Kamyonet Ezildi - Son Dakika

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