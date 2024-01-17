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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
17.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 16:00
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Alandere Mahallesi mevkiinde bulunan çelikler kavşağında meydana gelen kazada, Mustafa Özer (65) idaresindeki 41 LL 350 otomobil ile Ö.Y. idaresindeki 54 D 006 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa Özer olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. ile diğer otomobil sürücüsü Ö.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ise Özer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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