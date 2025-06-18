Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da Trafik Kazası: 2 Ölü
18.06.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da Trafik Kazası: 2 Ölü
Haber Videosu

Karasu'da motosikletler ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yarış yaptıkları iddia edilen motosikletliler ile farları yanmadığı öne sürülen otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.Küçükkarasu mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sıtkı Genç idaresindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. hakimiyetindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaptıkları esnada aynı yönde seyreden ve farları yanmadığı öne sürülen yabancı uyruklu şahısların idaresindeki 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada motosikletler ağır hasar alırken otomobil ise şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybetti, diğer motosikletli B.G. ile otomobildeki Ahmed Al Salih (38) ve M.A.S. (14) yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden Genç'in cenazesi ise hastane morguna sevk edildi. Feci kazada otomobilde bulunan 38 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, sakarya, Ulaşım, trafik, Karasu, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor’a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti
Bekir İrtegün’ün yeni adresi TFF 2. Lig Bekir İrtegün'ün yeni adresi TFF 2. Lig
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
Yeni saldırı dalgası başladı İran’dan İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın çağrısı Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı
Trabzonspor’un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi’nden men edildi Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Salernitana’ya kötü haber Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
KKTC, Doğu Akdeniz’de kilit rolde: Avrupa’nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

16:40
Böyle baba olmaz olsun Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
15:53
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı Askeri hedefler vuruluyor
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor
15:43
Hiç umulmadık ülkeden İran’a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
15:07
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan’dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
07:09
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
00:40
İsrail’in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
00:08
“Bu gece sürpriz yaşanacak“ diyen İran, saldırıya geçti
"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
23:56
İran’ın devrik lideri Pehlevi’nin oğlundan “ayaklanma“ çağrısı
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
23:35
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
23:27
Gözler Trump’ın kararında ABD’nin savaşa girmesi an meselesi
Gözler Trump'ın kararında! ABD'nin savaşa girmesi an meselesi
22:56
Süper Lig’in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek’ten sürpriz imza
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
22:49
Leeds United’dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
Leeds United'dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
22:43
İran: İsrail’e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
22:37
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2025 17:09:45. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.