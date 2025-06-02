Sakarya'da Traktör ile Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
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Sakarya'da Traktör ile Ticari Araç Çarpıştı

Sakarya\'da Traktör ile Ticari Araç Çarpıştı
02.06.2025 00:43
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Kaynarca'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kayacık Mahallesi mevkii Karasu-Kaynarca karayolunda meydana geldi. Kaynarca istikametinde seyir halinde olan A.T. idaresindeki 54 AJN 313 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile tarla yolundan kara yoluna çıkan R.B.S. idaresindeki 19 ZA 817 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Traktör ile Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika

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